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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الموافقة على التعاقد مع سيمنس الألمانية لتنفيذ مشروع تحسين… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 06:11 مساءً - وافق مجلس الوزراء ، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، على السير في إجراءات التعاقد مع شركة سيمنس الألمانية لتنفيذ حزمة من مشروع تحسين كفاءة الطاقة الممول من هيئة التعاون الدولي اليابانية “JICA”، في نطاق 3 شركات توزيع كهرباء هي شمال القاهرة، والاسكندرية، وشمال الدلتا.
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يأتي ذلك في إطار التعاون القائم بين الحكومتين المصرية واليابانية، وفي ضوء المساهمة في تنفيذ المشروعات الحيوية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر.
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