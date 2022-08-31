الموافقة على التعاقد مع سيمنس الألمانية لتنفيذ مشروع تحسين…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 06:11 مساءً - وافق مجلس الوزراء ، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، على السير في إجراءات التعاقد مع شركة سيمنس الألمانية لتنفيذ حزمة من مشروع تحسين كفاءة الطاقة الممول من هيئة التعاون الدولي اليابانية “JICA”، في نطاق 3 شركات توزيع كهرباء هي شمال القاهرة، والاسكندرية، وشمال الدلتا.

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يأتي ذلك في إطار التعاون القائم بين الحكومتين المصرية واليابانية، وفي ضوء المساهمة في تنفيذ المشروعات الحيوية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر.