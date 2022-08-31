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نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل التضخم في منطقة اليورو يقفز إلى 9.1% خلال أغسطس من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 03:11 مساءً - سي ان بي سي _ سجل معدل التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسيًا جديدًا في أغسطس بنسبة 9.1%، وفقًا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات، حيث كانت أسعار الطاقة المرتفعة هي القوة الدافعة الرئيسية.
وكان المعدل أعلى من التوقعات ، حيث توقع استطلاع أجرته لخبراء اقتصاديين معدل 9%.
والمعدل هو الرقم القياسي التاسع على التوالي لارتفاع أسعار المستهلكين في المنطقة، حيث بدأ الارتفاع في نوفمبر 2021.
وبلغ معدل التضخم الرئيسي في منطقة اليورو 8.9% على أساس سنوي في يوليو.
هذا وانخفض معدل التضخم الفرنسي إلى 6.5% في أغسطس ، انخفاضًا من 6.8% في يوليو ، حسبما أعلن الأربعاء. المعدل أقل من التوقعات ، حيث توقع الاقتصاديون في انخفاضًا إلى 6.7%.
وفي الوقت نفسه ، شهدت ألمانيا ، أكبر اقتصاد في المنطقة ، ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ نصف قرن تقريبًا عند 8.8% على أساس سنوي في أغسطس.
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