معدل التضخم في منطقة اليورو يقفز إلى 9.1% خلال أغسطس

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 03:11 مساءً - سي ان بي سي _ سجل معدل التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسيًا جديدًا في أغسطس بنسبة 9.1%، وفقًا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات، حيث كانت أسعار الطاقة المرتفعة هي القوة الدافعة الرئيسية.

وكان المعدل أعلى من التوقعات ، حيث توقع استطلاع أجرته لخبراء اقتصاديين معدل 9%.

والمعدل هو الرقم القياسي التاسع على التوالي لارتفاع أسعار المستهلكين في المنطقة، حيث بدأ الارتفاع في نوفمبر 2021.

وبلغ معدل التضخم الرئيسي في منطقة اليورو 8.9% على أساس سنوي في يوليو.

هذا وانخفض معدل التضخم الفرنسي إلى 6.5% في أغسطس ، انخفاضًا من 6.8% في يوليو ، حسبما أعلن الأربعاء. المعدل أقل من التوقعات ، حيث توقع الاقتصاديون في انخفاضًا إلى 6.7%.

وفي الوقت نفسه ، شهدت ألمانيا ، أكبر اقتصاد في المنطقة ، ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ نصف قرن تقريبًا عند 8.8% على أساس سنوي في أغسطس.