مال وأعمال

صعود أسعار الذهب المحلية وعيار 21 يسجل 1105 جنيهات

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صعود أسعار الذهب المحلية وعيار 21 يسجل 1105 جنيهات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 03:11 مساءً - شاهندة إبراهيم _ ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الاربعاء، مع ارتفاع سعر صرف الدولار، على الرغم من تراجع الأوقية بالبورصة العالمية لمستوى 1711 دولارًا، بنسبة 0.71%، وذلك نتيجة صعود الدولار، وسط مخاوف الأسواق من رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا، واتبع سياسة نقدية أكثر تشددًا، مما قلل من جاذبية المعدن الأصفر.

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قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «أي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى
1105 جنيهات، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس.

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وكانت أسعار الذهب قد اختتمت التعاملات أمس عند مستوى 1100 جنيه، لتسجل ارتفاعًا قدره 17 جنيهًا، وذلك بفعل ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازية.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1263 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 947 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 737 جنيهات، والجنيه الذهب سجل 8840 جنيه.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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