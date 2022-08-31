مال وأعمال

سمير نعمان: إجراءات المالية تمثل حلا لمشكلة تكدس الموانئ ..…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر سمير نعمان: إجراءات المالية تمثل حلا لمشكلة تكدس الموانئ ..… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 02:06 مساءً - باره عريان _ قال المهندس سمير نعمان، رئيس قطاع المبيعات بشركة حديد عز، وعضو المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات، إن الإجراءات التي أعلن عنها وزير المالية أمس، تعد قرارات مباشرة تستهدف حل مشكلة تكدس الموانئ الناتجة عن عدم فتح الاعتمادات المستندية، وهو ما لا يعني إيجاد حل لملف الاستيراد.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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