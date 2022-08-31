نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد الدماطي: التعويم قادم لا محالة ويجب الإسراع به لتغطية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 02:06 مساءً - إسلام سالم _ قال محمد الدماطي، العضو المنتدب لشركة الصناعات الغذائية العربية – دومتي، إن قرارات وزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن الشحنات المستوردة تعد مسكنات فقط ولن تحل الأزمة، في ظل عدم توافر الدولار اللازم لتغطية الشحنات بالموانئ. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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