نعرض لكم الان تفاصيل خبر علاء عز: مد المهلة المقررة للسلع قبل تحويلها إلى… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 02:06 مساءً - باره عريان _ أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف المصرية أن القرارات الأخيرة التي كشف عنها وزير المالية تعكس حالة من التناغم والتناسق بين السياسات المالية والنقدية والتجارية والاستثمارية، فهي محاولة حقيقية للتيسير وحل المشكلات للصانع والتاجر ومؤدي الخدمات. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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