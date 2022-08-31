مال وأعمال

تجديد تعيين محمد عبد الوهاب رئيسا تنفيذيا لهيئة الاستثمار…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

نعرض لكم الان تفاصيل خبر تجديد تعيين محمد عبد الوهاب رئيسا تنفيذيا لهيئة الاستثمار… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 01:08 مساءً - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري ، قراراً بتجديد تعيين المستشار محمد عبد الوهاب ، رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لمدة عام اعتباراً من 24/8/2022 .

 

predco_adv_2021
Cityscape_Blue01-2022

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تجديد تعيين محمد عبد الوهاب رئيسا تنفيذيا لهيئة الاستثمار… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا