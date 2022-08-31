نعرض لكم الان تفاصيل خبر تجديد تعيين محمد عبد الوهاب رئيسا تنفيذيا لهيئة الاستثمار… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 01:08 مساءً - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري ، قراراً بتجديد تعيين المستشار محمد عبد الوهاب ، رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لمدة عام اعتباراً من 24/8/2022 .

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