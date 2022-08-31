انت الان تتابع خبر الثلاثاء يسجل أعلى حمل للعام الحالي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع الحمل الكهربائي المسجل مساء أمس الثلاثاء، ليصل إلى 3850 ميجا واط فيما بلغ الحمل الصباحي 3770 ميجا واط وهو الحمل الأقصى المسجل خلال فصل الصيف الحالي، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.



وكان أقصى حمل كهربائي مسجل في المملكة في كانون الثاني الماضي، وبلغ 4010 ميجاواط.



يذكر أن شركة الكهرباء الوطنية قد رفعت جاهزيتها للتعامل مع موجة الحر التي تسود المملكة.