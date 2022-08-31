انت الان تتابع خبر بدء إنشاء المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق قريباً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، عن إحالة عطاء اختيار جهة استشارية لمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بين الأردن والعراق على شركة الائتلاف للاستشارات الهندسية بعد حصول العرض المقدم من قبلها “المالي والفني “على أعلى تقييم من بين الجهات الأردنية والعراقية المتقدمة للعطاء.



وقال الشمالي في تصريح صحفي الاربعاء، إنه تم اعتماد منهجيات علمية وفنية لتقييم العروض المقدمة للعطاء الذي طرحته الشركة العراقية الأردنية للصناعة لاختيار مستشار لمشروع المدينة الاقتصادية حيث تمت عملية التقييم من قبل مجلس إدارة الشركة العراقية الأردنية المملوكة مناصفة للحكومتين الأردنية والعراقية والمكلفة بتنفيذ المشروع .



وأشار الى أن الشركة الاستشارية ستباشر بعد استكمال إجراءات الإحالة بمتطلبات العمل اللازمة لأعداد الدراسات والتصاميم اللازمة للمشروع واعداد وثائق دعوة مناقصة لاستقطاب مطور للمشروع .



وقال الشمالي إنه وبإحالة العطاء نكون قد بدأنا الخطوات الإجرائية التنفيذية للمشروع الذي يتطلع اليه البلدان الشقيقان الأردن والعراق لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما في مختلف المجالات واحداث التنمية المطلوبة في مناطق غرب العراق وشرق الأردن وذلك تنفيذا لتوجيهات ورؤى قيادتي البلدين الشقيقين جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء العراقي الدكتور مصطفى الكاظمي ومخرجات القمم الثلاثية التي جمعتهما بالإضافة الى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.



وأكد مجددا ان المشروع يشكل فرصة لبناء تكامل اقتصادي أردني عراقي في العديد من المجالات بخاصة الصناعية منها وتتيح المدينة الاقتصادية بعد إنجازها استفادة المنتجات والصناعات المنتجة فيها من إعفاءات ومزايا اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها المملكة مع العديد من البلدان بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف ما يتيح للمنتجات الأردنية الوصول الى أكثر من مليار مستهلك دون أي قيود فنية أو جمركية بما فيها أسواق البلدين الشقيقين كون المنتجات المصنعة في المدينة الاقتصادية ستأخذ صفة المنشأ المشترك.



ويقع المشروع على الحدود بين البلدين وخصص له مساحة تبلغ 20 ألف دونم من الجانبين .

