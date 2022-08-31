سعر الدينار الكويتي 31 أغسطس.. “مش معبّر حد”

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سعر الدينار الكويتي اليوم

رياض - احمد صلاح - يواصل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر الأربعاء 31 أغسطس 2022، حفاظه على ما وصل إليه من ارتفاع كبير أمام الجنيه المصري، وبعد حالة التذبذب خلال الأيام الأخيرة التي شهدها الدينار ما بين الارتفاع والانخفاض، خاصة بعدما انخفض أمسِ بقيمة 5 قروش، في البنوك العاملة في السوق المصري، ليعود من جديد إلى التحرك بقيمة 7 قروش مع بداية التداول الصباحي.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدينار اليوم في مصر 31 أغسطس أمام الجنيه المصري”

سعر الدينار اليوم في مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي.

سجل نحو 62.25 جنيه للشراء، 62.55 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في البنك الأهلي

سجل نحو 60.10 جنيه للشراء، 62.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في بنك مصر

سجل نحو 60.10 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر التجاري الدولي

سجل نحو 60.55 جنيه للشراء، و62.56 جنيه للبيع