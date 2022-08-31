انت الان تتابع خبر سعر اليورو اليوم الأربعاء في البنوك.. “ياترى بكام آخر الشهر” والان مع التفاصيل

سعر اليورو اليوم

رياض - احمد صلاح - شهد سعر اليورو اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، أمام الجنيه المصري، استقرارًا في سعر الصرف لدى البنوك وشركات الصرافة ويسجل أعلى سعر لصرف اليورو 19.2 جنيه للشراء وسعر 19.34 جنيه للبيع في البنك التجاري المصري.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء، في البنوك العاملة في مصر:

البنك المركزي المصري

سجل سعر 19.13 جنيه للشراء وسعر 19.25 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سجل سعر 19.13 جنيه للشراء وسعر 19.32 جنيه للبيع.

بنك مصر

سجل سعر 19.13 جنيه للشراء وسعر 19.32 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر 19.18 جنيها للشراء وسعر 19.27 جنيها للبيع.

البنك التجاري الدولي

سجل سعر 19.2 جنيه للشراء وسعر 19.34 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

سجل سعر 19.12 جنيه للشراء وسعر 19.34 جنيه للبيع.