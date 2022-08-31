نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد عكاشة: ديسربتيك تستهدف الوصول بحجم الصندوق إلى 30 مليون… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 12:11 مساءً - إسلام سالم _ قال محمد عكاشة ، مؤسس صندوق ديسربتيك المتخصص في الاستثمار بشركات التكنولوجيا المالية، إن حجم الصندوق وصل إلى نحو 25 مليون دولار حتى الآن، مستهدف أن يتخطى 30 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري، نظرًا لإجراء عدد من المفاوضات بمراحلها النهائية خلال الفترة الحالية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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