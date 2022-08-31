انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء.. “شوف بكام نهاية أغسطس” والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - واصل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، استقراره الملحوظ مع نهاية الشهر الحالي، تزامنا مع كبيرًا أمام الجنيه المصري، خلال صباح التعاملات في البنوك العاملة في مصر وشركات الصرافة، وسجل أعلى سعر له نحو 5.10 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي سجل نحو 5.10 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم
“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك
سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الإفريقي
سجل نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
سجل نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك مصر
سجل نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
سجل نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في التجاري الدولي
نحو 5.09 جنيه للشراء و5.12 جنيه للبيع.