انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء.. “شوف بكام نهاية أغسطس” والان مع التفاصيل

سعر الريال السعودي اليوم

رياض - احمد صلاح - واصل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، استقراره الملحوظ مع نهاية الشهر الحالي، تزامنا مع كبيرًا أمام الجنيه المصري، خلال صباح التعاملات في البنوك العاملة في مصر وشركات الصرافة، وسجل أعلى سعر له نحو 5.10 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي سجل نحو 5.10 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الإفريقي

سجل نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في التجاري الدولي

نحو 5.09 جنيه للشراء و5.12 جنيه للبيع.