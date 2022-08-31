انت الان تتابع خبر أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 31 أغسطس.. “خزّن الأمهات ببلاش” والان مع التفاصيل

أسعار بورصة الدواجن

رياض - احمد صلاح - زاد بحث المواطنون خلال الساعات الحالية، عن أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، ومع نهاية أغسطس، كثف المواطنون أسئلتهم عن الدواجن وأسعارها، رغبة منهم في معرفة أسعار الفراخ اليوم، وتخوفات من قفزة جديدة

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022 بالأسواق التجارية والمزارع.

أسعار الدواجن البيضاء

سعر الفرخة وزن كيلو تبدأ من 30 إلى 35 جنيهًا اليوم.

بورصة الدواجن اليوم شهدت بين 29 إلى 30 جنيهًا وللمستهلك سجلت 35 جنيهًا.

سجل كيلو الأجنحة سعر 25 و 35 جنيهًا اليوم.

كيلو الأوراك سجل 35 جنيهًا اليوم.

سعر الدبابيس سجل 43 جنيهًا اليوم

الدجاج الساسو سجل نحو 43 جنيهًا وللمستهلك 38 جنيهًا في المزرعة اليوم.

سعر البلدي سجل نحو 45 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وفي المزرعة 35 جنيهًا اليوم.