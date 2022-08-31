انت الان تتابع خبر عاجل| ارتفاع أسعار الذهب اليوم نهاية أغسطس.. “عيار 21 زاد 17 جنيهًا” والان مع التفاصيل

أسعار الذهب اليوم

رياض - احمد صلاح - قفز سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء الموافق 31 أغسطس، وذلك خلال التعاملات الصباحية، ليسجل الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا و تداولًا، زيادة قدرها 17 جنيهًا عن تداوله صباح أمس و10 جنيهات عن آخر تداول له خلال التعاملات المسائية أمس الثلاثاء.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، تفاصيل ارتفاع أسعار الذهب اليوم نهاية أغسطس:

سعر الذهب اليوم الأربعاء:

سجل الذهب عيار 24 سعر 1257 جنيهًا.

سجل الذهب عيار 21 سعر 1100 جنيه.

سجل الذهب عيار 18 سعر 942 جنيهًا.

سجل الجنيه الذهب اليوم سعر 9525 جنيهًا.