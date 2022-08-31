انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم الأربعاء 31-8-2022.. “شوف بكام في البنوك” والان مع التفاصيل

سعر الدولار اليوم في البنوك

رياض - احمد صلاح - شهد سعر الدولار، صباح تعاملات اليوم الأربعاء 31-8-2022، استقرارًا كبيرًا مقارنة بأمس الثلاثاء، وبعد أن ارتفع بقيمة قرشين خلال ختام تعاملات أمس الثلاثاء المسائية، في البنك المركزي المصري، ليسجل صباح اليوم عند الشراء 19.16 جنيه، ويسجل عند البيع في البنك 19.27 جنيه.

سعر الدولار البنك المركزي المصري

ليسجل عند الشراء 19.16 جنيه، ويسجل عند البيع في البنك 19.27 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل 19.14 جنيه للشراء و19.22 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

19.18 للشراء و 19.24 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

نحو19.18 جنيه، وسعر البيع 19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الشراء نحو 19.18 جنيه، وسعر البيع بلغ 19.24 جنيه