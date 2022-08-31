انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم 31 أغسطس.. “بشرى في الشهر الجديد” والان مع التفاصيل

أسعار الأسماك اليوم

رياض - احمد صلاح - يبحث الكثيرين خلال الساعات الحالية، عن أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، تزامنًا مع نهاية شهر أغسطس، وبعد الأنباء التي تقول أنه بداية من سبتمبر المقبل ستكون هناك استقرار ملحوظ في الأسعار وانخفاض العديد من الأصناف الشعبية التي يرغبها المواطنون.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور الآتية، سعر السمك اليوم الأربعاء 31-8-2022، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

سعر كيلو السمك البلطي سجل بين 25 و30 جنيهًا.

سعر السمك اليوم

– سجل كيلو الجمبري سعر 50 و144 جنيهًا.

– سجل كيلو البوري اليوم 70 و85 جنيهًا.

– سجل كيلو السبيط والكاليماري 95 جنيهًا و200 جنيه للكيلو.

– سجل كيلو الفليه البلطي اليوم 45 و165 جنيهًا.

– سجل كيلو الكابوريا اليوم 20 و75 جنيهًا.

– سجل كيلو المكرونة السويسي اليوم 75 و85 جنيهًا.