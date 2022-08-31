تغيرات في أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء.. “فين أيامك يا مانجه”

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، بعض أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، حسب تحديثات سوق العبور:
أسعار الخضار اليوم في سوق العبور
الطماطم سجلت اليوم في سوق العبور 5 جنيهات.
البامية سجلت 15 جنيها اليوم الأربعاء.
البصل سجل ما بين 2 إلى 4 جنيهات اليوم الأربعاء.
الكوسة سجلت 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا اليوم الأربعاء.
الفاصوليا وصلت اليوم 10 جنيهات اليوم الأربعاء.
الباذنجان البلدي شهد 5 جنيهات اليوم الأربعاء اليوم الأربعاء.
الفلفل الرومي البلدي سجل اليوم بـ 6 جنيهات اليوم الأربعاء.
الملوخية 4 جنيهات اليوم الأربعاء.
الخيار الصوب تباع اليوم 6 جنيهات اليوم الأربعاء.
أسعار الفاكهة
الليمون البلدي سجل ما بين 6 إلى 10 جنيهات اليوم.
العنب البناتي الأصفر بين 5 إلى 10 جنيهات اليوم
التفاح المصري 15 جنيها اليوم
الكنتالوب 3 إلى 5 جنيهات اليوم.
المانجو الزبدية 8 جنيهات اليوم.
المانجو العويسي 13 جنيها إلى 25 جنيها اليوم.