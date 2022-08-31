انت الان تتابع خبر تغيرات في أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء.. “فين أيامك يا مانجه” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، تباين واستقرار أراح العديد من المواطنين، الذين باتوا يبحثون ليل نهار عبر محركات البحث، عن الخضار والفاكهة، بسبب أهميتها الكبيرة في كل بيت مصري، وخلال التداول الصباحي حافظت أسعار الخضروات على غالبية أسعارها، كما شهدت أسعار الفاكهة أيضًا استقرارا، وتظل المانجو في المتناول بسبب كثرة انتشارها.أسعار الخضار

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، بعض أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، حسب تحديثات سوق العبور:

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

الطماطم سجلت اليوم في سوق العبور 5 جنيهات.

البامية سجلت 15 جنيها اليوم الأربعاء.

البصل سجل ما بين 2 إلى 4 جنيهات اليوم الأربعاء.

الكوسة سجلت 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا اليوم الأربعاء.

الفاصوليا وصلت اليوم 10 جنيهات اليوم الأربعاء.

الباذنجان البلدي شهد 5 جنيهات اليوم الأربعاء اليوم الأربعاء.

الفلفل الرومي البلدي سجل اليوم بـ 6 جنيهات اليوم الأربعاء.

الملوخية 4 جنيهات اليوم الأربعاء.

الخيار الصوب تباع اليوم 6 جنيهات اليوم الأربعاء.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي سجل ما بين 6 إلى 10 جنيهات اليوم.

العنب البناتي الأصفر بين 5 إلى 10 جنيهات اليوم

التفاح المصري 15 جنيها اليوم

الكنتالوب 3 إلى 5 جنيهات اليوم.

المانجو الزبدية 8 جنيهات اليوم.

المانجو العويسي 13 جنيها إلى 25 جنيها اليوم.