انت الان تتابع خبر أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء 31 أغسطس.. “الحق خزّن بسرعة” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، تباين كبير مع بداية التداول الصباحي، وشهدت استقرارا في الأسواق والمزارع، حيث استقر سعر كرتونة البيض الأبيض عند سعر 53 جنيهًا في المزرعة وتصل إلى المستهلك بـ 60 جنيهًا تزامنًا مع البحث المتكرر من قبل المواطنين عن أسعار البيض اليوم. أسعار كرتونة البيض اليوم “دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022

أسعار البيض اليوم في المزارع وللمستهلك

سجل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الأربعاء في البورصة 60 جنيها.

سجل كرتونة البيض البلدي اليوم الأربعاء للمستهلك 70 جنيهًا.

سجل سعر البيض الأحمر اليوم الأربعاء 58 جنيهًا في المزرعة، وسجل للمستهلك اليوم الأربعاء 65 جنيهًا.

سجلت كرتونة البيض الأبيض اليوم الأربعاء 52 جنيهًا في المزرعة، و60 جنيهًا للمستهلك.