انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022: حديد عز عكنن السوق بالزيادة الجديدة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها سعر الدولار أمس الثلاثاء حيث وصله سعره إلي 19.18جنيه,
أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022:
1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلي 17715 جنيهًا، بتراجع 9.58 جنيه
2.- وصل سعر طن حديد عز إلي 18274 جنيهًا، بزيادة 137.39 جنيه
3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 17570 جنيها للطن.
4- وصل سعر طن حديد بشاي إلي 17,900 جنيه للطن
5- وصل سعر طن الأسمنت الرمادي إلي 1448 جنيهًا، بتراجع 23.53 جنيه.
6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1200 جنيها.
7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1200 جنيه للطن.
8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل إلي1170 جنيها للطن