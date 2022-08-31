انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022: حديد عز عكنن السوق بالزيادة الجديدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها سعر الدولار أمس الثلاثاء حيث وصله سعره إلي 19.18جنيه,