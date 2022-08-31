رئيس الجمارك: نقل البضائع إلى مستودعات خارج الموانئ للحفاظ…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 11:05 صباحاً - آية مصطفى – قال رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري، إن اقتراح وزارة المالية نقل البضائع إلى مستودعات خارج الموانئ يستهدف عدم خروج العملة الصعبة عن غرامات بالدولار كانت تسدد إلى شركات أجنبية.

وأوضح غتوري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار” على قناة “النهار” مساء اليوم الثلاثاء، أن أرضيات الموانئ تدفع عنها غرامات حاويات وغيرها لشركات أجنبية، بالدولار، وهي عملة صعبة تخرج من البلاد، فاقترحنا نقل البضائع إلى مستودعات خارج الموانئ.

وقال غتوري إن أزمة العملة الصعبة، كما بقية دول العالم نتيجة للأزمة العالمية، لها ظلال على البضائع المستوردة؛ فهناك بضائع في الموانئ لم تتوفر لها المستندات اللازمة، وهناك أولويات مثل مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.

وأضاف: “لكن لاحظنا أن هناك بضائع في الموانئ ونتيجة للتأخر في توفير الموافقات المطلوبة، كانت تحال للمهمل أي تباع في مزاد، فما ذنب المستورد؟!”.

وأضاف أنه بناءً على ذلك وافقت وزارة المالية على قرار مد مهلة السلع قبل تحويلها إلى مهملة، لتصبح 4 أشهر للمنتجات الغذائية مع مراعاة صلاحيتها، وشهرين إضافيين لغير الغذائية.

وتعهد رئيس مصلحة الجمارك بعدم الإفراج عن البضائع أو اتخاذ أي إجراءات تجاهها قبل صدور إذن التسليم.

ولفت غتوري إلى الاجتماع مع المستوردين والمجلس التصديري ووزير المالية ووزير التجارة والصناعة للاستماع إلى شكاوى المستوردين وإيجاد حلول غير تقليدية لها.