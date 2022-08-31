الذهب يتراجع مع تنامي التوقعات بزيادات كبيرة في أسعار…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 11:05 صباحاً - – تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بينما يتأهب المستثمرون لفترة من أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1725.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1915 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى في شهر عند 1719.56 دولار يوم الاثنين.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8% لتسجل عند التسوية 1736.30 دولار للأوقية.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداولات المعادن في هاي ريدج فيوتشرز: “هناك ضغط متواصل على الذهب من تعليقات (رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم) باول الأسبوع الماضي التي زادت التوقعات لمزيد من التشديد للسياسة النقدية. ولأن الذهب أصل لا يدر عائدا فإنه سيواجه المزيد من المنافسة”.

وفي مؤتمر للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج، أظهر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي موقفا متشددا وتعهدا بببذل كافة الجهود الممكنة لترويض تضخم مرتفع حتى لو تأثر النمو سلبا.

ويتوقع معظم المتعاملين الآن زيادة قدرها 75 نقطة أساس في أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر.

لكن ميجر قال إن الذهب قد يشهد بعض التدفقات للاستثمار الآمن في مرحلة ما إذا بدأ الاقتصاد يتباطأ.

واستقر مؤشر الدولار بعد أن ارتفع 0.3% في وقت سابق. ومن شأن قوة العملة الخضراء أن تجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.6% إلى 18.45 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 1.8% إلى 847.24 دولار. وهبط البلاديوم 2.9% إلى 2083.50 دولار.