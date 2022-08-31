انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022: الفراخ قفلت الدكانة خلاص في السوق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022 في الأسواق المصرية, وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وتشهد أسعار الدواجن والبيض حالة من الاستقرار في هذه الأيام، لم تشهد أي أسعارها أي عملية ارتفاع أو انخفاض طوال الفترة الماضية.

من جانبه يقدم موقع “دوت الخليج” أسعار الدواجن اليوم الأربعاء والتي هي كما يلي :

1- سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم، بلغ سعر الكيلو 35.53 جنيه

2- سعر كيلو الدواجن البلدي، بلغ سعر الكيلو 54.95 جنيه

3- سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة، بلغ سعر الكيلو 47.72 جنيه.

أما عن أسعار البيض اليوم الأربعاء فهي كما يلي :

1- كرتونة البيض الأبيض “30 بيضة”:30 بيضة”:بـ58.50 جنيه،

2- كرتونة البيض الأحمر “30 بيضة”: بـ59.50

3- كرتونة البيض البلدي “30 بيضة”: 68.34 جنيه.