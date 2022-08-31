نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي يكلف عمرو حسني للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 10:08 صباحاً - دوت الخليج – كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عمرو عادل حسني، للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية. كما أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين اللواء حسن عبد الشافي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، مستشارا برئاسة الجمهورية.

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