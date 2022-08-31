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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: الحكومة تدرك صعوبة الوضع الاقتصادي الحالي على… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 09:11 صباحاً - آية مصطفى – قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تدرك بشكل كبير صعوبة الأوضاع الاقتصادية الحالية على المواطنين، وتأثيرها على أسعار السلع والخدمات.
وأضاف معيط، خلال لقائه ببرنامج “على مسؤوليتي” على فضائية “صدى البلد”، أن الحكومة “لا تغفل عن توفير السلع والخدمات وإصدار مبادرات للتخفيف من حدة الأوضاع الحالية والتي يمر بها جميع بلدان العالم”.
وتابع وزير المالية: “رجاء من مواطن ومسؤول أن نتكاتف حتى تمر هذه الأزمة، ونحن لن نتوانى عن أي برامج تساعدنا في التخفيف من وطأة الوضع، حتى الخروج من هذه الفترة الصعبة المؤقتة”.
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