وزير المالية: 3 مليارات جنيه تكلفة إضافة 450 ألف أسرة إلى…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 12:11 صباحاً - آية مصطفى – أكد دكتور محمد معيط، وزير المالية، إضافة 450 ألف أسرة جديدة إلى برنامج “تكافل وكرامة”، شهر أبريل الماضي، بتكلفة حوالي 3 مليارات جنيه، ليصل إجمالي تكلفة البرنامج إلى 25 مليار جنيه خلال العام الجاري.

وأشار معيط خلال لقاء مع برنامج “على مسؤوليتي” على قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، إلى تحمل الدولة فارق ارتفاع تكلفة رغيف الخبز، التي زادت إلى 90 قرشًا بدلا من 65 قرشًا، مضيفًا أنه ما زال يباع بسعر 5 قروش للمواطن عبر بطاقات التموين.

وأشار وزير المالية إلى امتداد نظام التأمين الصحي الشامل الذي بدأ تطبيقه في الإسماعيلية إلى محافظتين أخرتين، ضمن برنامج الحماية الاجتماعية، والذي يستفد منه غير القادرين والطبقة المتوسطة، لتتحمل الدولة العبأ المالي الخاص به.