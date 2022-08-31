الجمارك: نقل الشحنات غير مستوفاة الإجراءات البنكية إلى…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 12:11 صباحاً - إسلام سالم – أرسل رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتورى، خطابا إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إبراهيم العربي، بشأن موافقة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على السماح للتوكيلات الملاحية بتخزين ونقل الشحنات المستوردة من الخارج، والتي لم تستوفي الإجراءات البنكية، إلى المستودعات الجمركية، والموانئ الجافة، وفقا للشروط والإجراءات المقررة.

وذكر خطاب رئيس مصلحة الجمارك أنه في حالة تعذر نقلها باسم التوكيلات الملاحية وفقا للمستندات يتم نقلها باسم المستورد مع تعهد الجمارك بعدم إتمام إجراءات الافراج النهائي عن هذه الشحنات إلا بعد تقديم إذن التسليم الصادر من التوكيل الملاحي واستيفاء باقي المستندات اللازمة في هذا الشأن.

وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط قد أعلن عن وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة وتقليل تكاليف السلع بخفض أعباء الأرضيات والغرامات خلال الأيام المقبلة في ظل الأزمة العالمية الراهنة.

وأشار معيط إلى الإفراج خلال أيام عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات نموذج 4 بالتنسيق مع البنك المركزى والتجارة والصناعة، ومنح مهلة 4 أشهر للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى مهمل و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية بمراعاة تاريخ الصلاحية.

وأكد وزير المالية السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية.