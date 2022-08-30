انت الان تتابع خبر موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي- خلاص ساعات الفلوس هتنور الحسابات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حددت وزارة الموارد البشرية في الحكومة السعودية موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي، لمواطني المملكة العربية من محدودي الدخل والموطنين الذين تأثروا بالتغييرات الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع، خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأكدت وزارة الموارد البشرية، أن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي له يوم ثابت في كل شهر من أشهر السنة الميلادية ولن يكون متغير كما يعتقد بعض مواطني المملكة العربية السعودية.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي:

وقالت الوزارة أنه سوف يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي في اليوم الأول من كل شهر، حيث سوف يجري عملية صرفه يوم الخميس القادم الموافق 1 سبتمبر 2022.

الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي:

1- الدخول إلى منصة الدعم والحماية من هنا

2- الضغط على الاستعلام عن الضمان الجديد”.

3- رَقَم الهُوِيَّة الوطنية أو رَقَم السجل المدني.

4- الضغط على النقر استعلام، لمعرفة ما إذا كان المستعلم عنه مؤهلاً للضمان الاجتماعي المطور أم لا.