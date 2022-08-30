انت الان تتابع خبر عاجل.. سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.. مجنون ارتفع بعد ما انخفض والان مع التفاصيل

الذهب يتغير على حسب التعامل

رياض - احمد صلاح - ارتفع كثيراً سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 في كل المحلات التي توجد بالصاغة، وهذا يأتي بعد الانخفاض البسيط الذي حدث مع بداية اليوم، وتعد من أبرز التغيرات التي طرأت عليه.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاع كبير في كل الأسواق، ولذلك فبدأ الجميع يبتعدون عن شرائه ويكثر البيع في الفترة الحالية، وهذا ما ينتج عنه حالة من الركود الكبير في كل الأسواق، وبدء الجميع يبتعدون عنه لأنه وصل إلى ارتفاع قياسي لم يصل له في وقت سابق.

سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

وتباينت الأسعار الخاصة بالذهب في كافة الأنحاء، وذلك بسبب الكثير من الأزمات الاقتصادية في العالم أثرت عليه بشكل كبير، وتوجد الكثير من التغيرات التي تطرأ عليه بشكل سريع على حسب الحركة الخاصة به في البورصة بشكل مستمر، ويبحث عنه جميع الأشخاص بشكل يومي ومستمر.

ارتفع سعر الذهب عيار 24 سجل 1245 جنيهاً.

كما سجل الذهب عيار 21 سعر 1090 جنيهاً.

وسجل الذهب عيار 18 سعر 934 جنيهاً.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم سعر 9440 جنيهاً.