حماية المنافسة: عقوبات تصل إلى 100 مليون جنيه لمن يروج…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 11:06 مساءً - آية مصطفى – قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن بعض ممارسي النشاط الاقتصادي يوجهون إشارات إلى الأسواق بزيادة أسعار بعض السلع، وهو ما يضر بالاقتصاد المصري.

وطالب ممتاز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير” على قناة “صدى البلد”، الجميع بالتكاتف في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية؛ للمرور من الأزمة وتحقيق الحماية للاقتصاد القومي والمستهلك المصري.

وأشار إلى أن قانون حماية المنافسة يفرض عقوبات على المروجين لرفع الأسعار، بغرامات تصل إلى 100 مليون جنيه وفقًا للمادة 6 من قانون الجهاز.

وأوضح ممتاز أن دور الجهاز يتكالم مع جهات مختلفة داخل الدولة سواء وزارة التموين والتجارة الداخلية أو أجهزة قطاعية أخرى، لمراقبة الأسواق وضمان تحقيق اقتصاد تنافسي يصب بمصلحة المستهلك.

وأضاف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن المنافسة تخفف من عبء الأزمات الاقتصادية العالمية الجارية.

ولفت ممتاز إلى أن الجهاز يرصد في الوقت الحالي إذا كان هناك مخالفات تستهدف رفع الأسعار، والتي تنعكس على المستهلك المصري.