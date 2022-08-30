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نعرض لكم الان تفاصيل خبر جازبروم ستوقف تدفقات الغاز في خط الأنابيب نورد ستريم 1 لمدة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 11:06 مساءً - – أظهرت بيانات من منصة معلومات سوق الطاقة سيبيرجر أن عملاق الغاز الروسي جازبروم سيوقف تدفقات الغاز في خط الأنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا للصيانة لمدة 3 أيام.
وأشارت البيانات إلى أن توقف التدفقات سيبدأ الساعة 0100 بتوقيت جرينتش في 31 أغسطس ويستمر حتى الساعة 0100 بتوقيت جرينتش في الثالث من سبتمبر.
وخفضت شركة جازبروم، التي يسيطر عليها الكرملين، تدفقات الغاز بالفعل عبر خط الأنابيب الذي يمر تحت بحر البلطيق إلى ألمانيا إلى 20% من قدرته الاستيعابية بسبب ما قالت إنها مشاكل في المعدات.
وانخفضت أيضا تدفقات الغاز من خلال خطوط أنابيب أخرى منذ أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير.
وظلت التدفقات عبر نورد ستريم 1 مستقرة يوم الثلاثاء عند حوالي 20% من قدرته الاستيعابية.
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