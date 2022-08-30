مال وأعمال

جازبروم ستوقف تدفقات الغاز في خط الأنابيب نورد ستريم 1 لمدة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر جازبروم ستوقف تدفقات الغاز في خط الأنابيب نورد ستريم 1 لمدة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 11:06 مساءً - – أظهرت بيانات من منصة معلومات سوق الطاقة سيبيرجر أن عملاق الغاز الروسي جازبروم سيوقف تدفقات الغاز في خط الأنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا للصيانة لمدة 3 أيام.

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وأشارت البيانات إلى أن توقف التدفقات سيبدأ الساعة 0100 بتوقيت جرينتش في 31 أغسطس ويستمر حتى الساعة 0100 بتوقيت جرينتش في الثالث من سبتمبر.

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وخفضت شركة جازبروم، التي يسيطر عليها الكرملين، تدفقات الغاز بالفعل عبر خط الأنابيب الذي يمر تحت بحر البلطيق إلى ألمانيا إلى 20% من قدرته الاستيعابية بسبب ما قالت إنها مشاكل في المعدات.

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وانخفضت أيضا تدفقات الغاز من خلال خطوط أنابيب أخرى منذ أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير.

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وظلت التدفقات عبر نورد ستريم 1 مستقرة يوم الثلاثاء عند حوالي 20% من قدرته الاستيعابية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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