الإمارات تمنح حاملي بطاقة هيا لمشجعي كأس العالم تأشيرة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 11:06 مساءً - وكالات – أعلنت دولة الإمارات عن منح حاملي بطاقة “هيا” تأشير سياحية متعددة الدخول لمشجعي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي ستقام في دولة قطر نهاية العام الحالي خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.

وذكرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالإمارات أن البرنامج يشمل منح تأشيرة للدخول والإقامة في الإمارات لمدة إجمالية تصل إلى 90 يوما من تاريخ إصدار هذه التأشيرة، مع تخفيض رسومها لتكون 100 درهم فقط، للمدة الإجمالية وتدفع لمرة واحدة.

ويمكن أيضاً لحاملي بطاقة “هيّا” دخول دولة الإمارات من خلال التقديم على هذه التأشيرة ابتداءً من 1 نوفمبر 2022، حيث تسمح بالدخول إلى الإمارات والخروج منها عدة مرات خلال مدة صلاحيتها.

وتسمح الدولة لحاملي التشيرة بتمديد الفترة إلى 90 يوماً إضافية، بعد دفع الرسوم المستحقة وفق الشروط والضوابط التي تضعها الهيئة، لكن يستثنى مواطنو الدول المعفية من تأشيرة الدخول إلى الإمارات، من الضوابط الموضحة، حيث يمكنهم الدخول والإقامة في الإمارات وفق الإجراءات المعمول بها حاليا.