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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم السنوي في ألمانيا يرتفع إلى 8.8% خلال أغسطس من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 10:08 مساءً - – أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن التضخم في ألمانيا ارتفع في أغسطس مدفوعا بزيادات حادة في أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادية إن أسعار المستهلكين زادت 8.8% على أساس سنوي في أعقاب زيادة بلغت 8.5% في يوليو.
وجاءت قراءة التضخم السنوي في أغسطس آب متماشية مع توقعات محللين شملهم استطلاع أجرته .
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