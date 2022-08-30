مال وأعمال

التضخم السنوي في ألمانيا يرتفع إلى 8.8% خلال أغسطس

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم السنوي في ألمانيا يرتفع إلى 8.8% خلال أغسطس من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 10:08 مساءً - – أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن التضخم في ألمانيا ارتفع في أغسطس مدفوعا بزيادات حادة في أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية.

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وقال مكتب الإحصاءات الاتحادية إن أسعار المستهلكين زادت 8.8% على أساس سنوي في أعقاب زيادة بلغت 8.5% في يوليو.

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وجاءت قراءة التضخم السنوي في أغسطس آب متماشية مع توقعات محللين شملهم استطلاع أجرته .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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