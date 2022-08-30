التضخم السنوي في ألمانيا يرتفع إلى 8.8% خلال أغسطس

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 10:08 مساءً - – أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن التضخم في ألمانيا ارتفع في أغسطس مدفوعا بزيادات حادة في أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادية إن أسعار المستهلكين زادت 8.8% على أساس سنوي في أعقاب زيادة بلغت 8.5% في يوليو.

وجاءت قراءة التضخم السنوي في أغسطس آب متماشية مع توقعات محللين شملهم استطلاع أجرته .