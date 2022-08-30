إيني الإيطالية تخطط لإقامة مشروعات تنتج 10 جيجاوات من الطاقة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 09:11 مساءً - دوت الخليج – وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تعزيز التعاون المثمر مع شركة إينى الايطالية، معربا عن التقدير للشراكة القائمة مع الشركة، وما تنفذه من أنشطة متعددة.

كما أعرب عن التطلع لمواصلة الشركة نشاطها في مجال البحث والاستكشاف بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة.

جاء ذلك لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للبترول، وعدد من مسؤولى الشركة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء استعرض نشاط الشركة الايطالية الحالي والمستقبلي فى مصر في مجالات استكشاف وإنتاج الغاز والبترول، والتعاون في مجال مشروعات الطاقة المتجددة، ترسيخا لتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة بمختلف أنواعها.

ومن جانيه، أعرب رئيس شركة إيني عن اعتزازه بمسيرة التعاون المشترك مع مصر والاكتشافات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال الأعوام الماضية تحت القيادة والمتابعة الدقيقة الشخصية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ “مما كان له بالغ الأثر في سرعة نجاح الشركة في إنتاج الغاز الطبيعي المصري، جعل مصر حاليا من الدول الأقليمية الرئيسية في قطاع إنتاج الطاقة، في وقت يشهد العالم أزمة طاحنة في هذا المجال”.

واستعرض الوزير طارق الملا تطورات المشروعات المتعددة التي تنفذها الشركة الإيطالية في مصر، بالتعاون القائم بين الشركة والجهات الحكومية خاصةً ما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي في مصر من حقل ظهر وكذا لتصدير الغاز المسال بالاعتماد على محطات الإسالة في كل من إدكو ودمياط، واللتين تعملان بكامل كفاءتهما حاليا، وهو القطاع الذي “حققت فيه مصر طفرة كبيرة وأصبح لها مكانة محورية في منطقة البحر المتوسط، في إطار رؤية مصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة”.

كما استعرض رئيس شركة إيني المخطط المتكامل للتعاون مع مصر في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الرياح والطاقة الشمسية، بإقامة مجموعة من المشروعات المشتركة تهدف إلى إنتاج حوالي 10 جيجا وات من الكهرباء خلال السنوات القادمة، وذلك بالتكامل مع استراتيجية مصر للتحول الأخضر وزيادة نسبة مزيج الطاقة المتجددة.