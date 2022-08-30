نعرض لكم الان تفاصيل خبر قرار وزاري بضرورة وجود سجل تجاري ساري لكل الأنشطة ‏التموينية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 09:11 مساءً - أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية ، توجيهاً وزارياً يقضي بضرورة وجود سجل تجاري ساري لكل ‏الأنشطة التموينية الواقعة بكل مديرية من (مطاحن- مخابز- مستودعات ‏دقيق- بدالين تموينين- فروع جمعيتي). ونص التوجيه أيضًا أنه في حالة ‏إنتهاء سريان السجل التجاري ضرورة تحديثه في المواعيد المقررة ‏وإخطار مديرية التموين التابع لها بصورة منه. كما شمل القرار ضرورة ‏قيام هذه الأنشطة بسداد رسوم الغرف التجارية وإخطار المديرية المختصة ‏بصورة من إيصال السداد في موعد غايته 15/10/2022.‏ وأكد التوجيه الوزاري الصادر اليوم أنه في حالة مخالفة هذه الأنشطة ‏للتوجيه الوزاري بضرورة وجود سجل تجاري ساري وتجديده فإنه سيتم ‏تخفيض الحصص أو التأمين بعد إخطار المديرية التابع لها المنشأة ‏والوزارة بذلك.‏

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