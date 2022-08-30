- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرا قطاع الأعمال والقوى العاملة يبحثان تعزيز التعاون… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 08:15 مساءً - رنا ممدوح _ استقبل محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، حسن شحاته وزير القوى العاملة، وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين.
وعقد الوزيران جلسة مباحثات موسعة بحضور عدد من قيادات الوزارتين، تم خلالها استعراض العديد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، إلى جانب بعض الملفات التي تخص تنمية الموارد البشرية ومراجعة اللائحة الاسترشادية في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، تم التأكيد خلال اللقاء على حرص الوزارتين على صون حقوق العاملين، وتحقيق التوازن بين مصالح العاملين والشركات، مع الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، وأهمية تطوير مهارات العمال ورفع كفاءتهم من خلال البرامج والدورات التدريبية.
وتناول الاجتماع سبل تطوير النواحي الإدارية والتنظيمية لتحسين نظم وبيئة العمل في شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وكيفية النهوض بأداء الشركات بما يحقق استراتيجية الوزارة في تعظيم عوائد الشركات وتحسين إدارة استثمارات الدولة بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرا قطاع الأعمال والقوى العاملة يبحثان تعزيز التعاون… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.