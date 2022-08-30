وزيرا قطاع الأعمال والقوى العاملة يبحثان تعزيز التعاون…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 08:15 مساءً - رنا ممدوح _ استقبل محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، حسن شحاته وزير القوى العاملة، وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين.

وعقد الوزيران جلسة مباحثات موسعة بحضور عدد من قيادات الوزارتين، تم خلالها استعراض العديد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، إلى جانب بعض الملفات التي تخص تنمية الموارد البشرية ومراجعة اللائحة الاسترشادية في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، تم التأكيد خلال اللقاء على حرص الوزارتين على صون حقوق العاملين، وتحقيق التوازن بين مصالح العاملين والشركات، مع الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، وأهمية تطوير مهارات العمال ورفع كفاءتهم من خلال البرامج والدورات التدريبية.

وتناول الاجتماع سبل تطوير النواحي الإدارية والتنظيمية لتحسين نظم وبيئة العمل في شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وكيفية النهوض بأداء الشركات بما يحقق استراتيجية الوزارة في تعظيم عوائد الشركات وتحسين إدارة استثمارات الدولة بها.