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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع طفيف في أسعار الذهب المحلية وعيار 21 يسجل 1088 جنيها من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 06:11 مساءً - شاهندة إبراهيم _ تراجعت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، نتيجة تراجع الأوقية بالبورصة العالمية لمستوى 1735 دولارًا، بفعل ارتفاع الدولار، بجانب التوقعات برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر المقبل، كما دعا صانعو السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة بشكل كبير الشهر المقبل حتى مع ظهور مخاطر الركود في الأفق.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «أي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بمقدار جنيه بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1088 جنيهًا، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس والتي شهدت ارتفاعًا في أسعار الذهب بقيمة 8 جنيهات، لينهي الجرام التعاملات عند مستوى 1089 جنيهًا.
أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1244 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 933 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 726 جنيهات، والجنيه الذهب سجل 8704 جنيه.
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