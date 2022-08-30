أمازون ويب سيرفيسز تستثمر 5 مليارات دولار لإنشاء مراكز…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 05:06 مساءً - العربية نت _ أعلنت أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، لخدمات الحوسبة السحابية عن استثمار 5 مليارات دولار حتى عام 2036 لإنشاء منطقة لمراكز بياناتها في الإمارات.

وقالت الشركة في بيان، إنه واعتباراً من اليوم، ستكون لدى المطورين والشركات الناشئة ورواد الأعمال والمؤسسات إضافة إلى الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والمنظمات غير الربحية خيارات أوسع وأكثر مرونة وكفاءة لتشغيل تطبيقاتهم وتعزيز كفاءة عملياتهم وتقديم خدمات للمستخدمين والعملاء بالاعتماد على مراكز بيانات أمازون ويب سيرفيسز في الإمارات، والتي ستتيح لهم الاستفادة من محفظة واسعة من خدمات وتقنيات الحوسبة السحابية المتقدمة التي توفرها سحابة AWS، بما يساعد في تعزيز الابتكار.

وتقدّر AWS أيضاً أن إنفاقها المتوقع على إنشاء وتشغيل منطقتها الجديدة لمراكز البيانات سوف يدعم نحو 6000 وظيفة بدوام كامل سنوياً في سوق العمل المحلي.

وستسهم منطقة أمازون ويب سيرفيسز الجديدة في الشرق الأوسط (الإمارات)، أيضاً، بإضافة ما يقدّر بـنحو 11 مليار دولار (41 مليار درهم) إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارات على مدار الخمسة عشر عاماً القادمة.

ومع إطلاق منطقة أمازون ويب سيرفيسز الجديدة في الشرق الأوسط (الإمارات)، تمتلك الشركة حالياً 87 منطقة لتوافر الخدمات في 27 منطقة جغرافية حول العالم، وتخطط لإطلاق 21 منطقة توافر جديدة و7 مواقع أخرى في كل من أستراليا وكندا والهند ونيوزيلندا وإسبانيا وسويسرا.