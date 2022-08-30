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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيرادات الشركات الحكومية في الصين تنمو إلى 6.67 تريليون… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 02:06 مساءً - شينخوا _ أظهرت بيانات رسمية أمس الاثنين، أن الشركات المملوكة للدولة في الصين شهدت زيادة في إيراداتها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
وحققت الشركات المملوكة للدولة إيرادات تشغيلية بقيمة 45.78 تريليون يوان (حوالي 6.67 تريليون دولار أمريكي) خلال الفترة من يناير إلى يوليو، بزيادة 9.5 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة المالية الصينية .
وأظهرت البيانات أن الأرباح المجمعة للشركات المملوكة للدولة انخفضت بنسبة 2.1 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 2.68 تريليون يوان خلال الفترة المذكورة.
وارتفع إجمالي أرباح الشركات المملوكة للدولة المدارة مركزيا في الصين بنسبة 4.3 في المائة عن العام السابق لتصل إلى 1.92 تريليون يوان خلال هذه الفترة، بينما زادت إيراداتها التشغيلية بنسبة 10.6 في المائة لتصل إلى 25.75 تريليون يوان.
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