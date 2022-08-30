النفط يقفز أكثر من 4% مع توقعات بخفض محتمل لإمدادات أوبك+‏

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 01:08 مساءً - وكالات – ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الإثنين نتيجة زيادة التكهنات باحتمالية اتخاذ تحالف أوبك+ قرارا بخفض الإمدادات النفطية.

كان وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان قد صرح الأسبوع الماضي بأن هناك دول أوبك+ لديها ما يكفي من الأدوات لمواجهة تحديات السوق، مضيفا أن من بين هذه الأدوات إمكانية خفض الإنتاج.

وفي الخامس من سبتمبر القادم، ستعقد أوبك+ اجتماعا لمناقشة السياسة الإنتاجية وتقييم التطورات بشأن الملف النووي الإيراني ونتائج الاجتماعات المحتملة لإعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والغرب والذي يمكن أن يؤدي لرفع العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية.

وفي ختام الجلسة، ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 4.2% أو 3.95 دولار إلى 97.01 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود برنت القياسي العالمي بنسبة 4.1% أو 4.10 دولار إلى 105.09 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط بالاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية انخفض 3.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى أقل مستوى منذ ديسمبر عام 1984.