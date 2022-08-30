جازبروم الروسية تخفض إمدادات الغاز إلى فرنسا بدءا من اليوم

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 01:08 مساءً - وكالات _ أبلغت شركة جازبروم الروسية ، شركة إنجي الفرنسية أنها ستبدأ بتخفيض شحنات الغاز اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب خلاف بين الطرفين على تطبيق بعض العقود.

وقالت إنجي الفرنسية، إنها قامت بالفعل بتأمين الكميات اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها ومتطلباتهم الخاصة، ووضع العديد من التدابير لتقليل أي آثار مالية ومادية مباشرة والتي يمكن أن تنجم عن انقطاع في إمدادات الغاز من قبل.

وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بشكل كبير حيث تصارع المنطقة أزمة طاقة تاريخية وسط قيود التصدير من قبل جازبروم الروسية، وانقطاعات غير متوقعة وموجة حر أدت إلى زيادة الطلب، بينما تسارع الحكومات في جميع أنحاء القارة إلى بناء المخزونات قبل الشتاء.

واكتسب الغاز الأوروبي المعياري 15% هذا الشهر ما يعادل 72 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية – أي ما يقرب من سبعة أضعاف السعر في الولايات المتحدة.

وهذا يعني أن المشترين الأوروبيين سيكون لهم اليد العليا على التجار الأمريكيين عندما تتوفر شحنات التصدير.

ومن المتوقع أن تستأنف محطة فريبورت للغاز الطبيعي المسال الضخمة في تكساس – التي تعثرت بسبب انفجار وحريق في وقت سابق من هذا العام – الصادرات في أكتوبر.

من جهة أخرى، قفزت أسعار الطاقة الألمانية ، وهي المعيار الأوروبي للتسعير، للعام المقبل، فوق مستوى 1000 يورو لأول مرة على الإطلاق، مع تفاقم أزمة الطاقة في المنطقة.

ويأتي هذا الصعود القياسي بعد الفوضى الذي شهدها يوم الجمعة عندما قفزت الأسعار في ألمانيا وفرنسا بأكثر من 25% بعدما قيدت إمدادات الغاز الطبيعي، ومعاناة فرنسا من تراجع في توليد الطاقة النووية.

ارتفعت الطاقة الألمانية لعام 2023 بنسبة 6.6% لتتداول عند 1050 يورو لكل ميجاوات/ ساعة في الساعة 10:19 صباحا في برلين.