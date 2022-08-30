10 مليار دولار خسائر الفيضانات الباكستانية

انت الان تتابع خبر 10مليار دولار خسائر الفيضانات الباكستانية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قدر وزير المالية الباكستاني، مفتاح إسماعيل، نحو 10 مليارات دولار، الخسائر المادية الناتجة عن السيول والفيضانات التي تشهدها بلاده منذ منتصف شهر حزيران الماضي، وفق ما نقلت صحيفة اكسبريس تريبيون الباكستانية، عن الوزير، الثلاثاء.



وقال الوزير إن:" حجم الخسائر تم تقديره وفقاً للتقييمات الأولية، وقد يزيد بعد إجراء المسح الميداني لمختلف القطاعات".



وأكد أن الفيضانات الحالية تعد الأسوأ في تاريخ باكستان، حيث غمرت مياه الأمطار نحو ثلث مساحة البلاد، وأثرت سلباً على مختلف أوجه النشاط العام وخاصة الاقتصاد.



من جهته،كشف وزير التخطيط الباكستاني إحسان إقبال، أن بلاده تحتاج إلى أكثر من 10 مليارات دولار لإصلاح وإعادة بناء البنى التحتية المتضررة جراء الفيضانات المدمرة الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة التي تعرضت لها أخيرا .



و أضاف "لحقت أضرار هائلة بالبنى التحتية وخصوصا الاتصالات والطرقات والزراعة وسبل العيش".



وكانت مياه الفيضانات المدمرة، التي تغمر ثلث أراضي باكستان، بعد أسوأ أمطار موسمية تشهدها البلاد منذ ثلاثة عقود، أسفرت عن وقوع ما لا يقل عن 1136 قتيلا وأتت على أراض زراعية حيوية،وطالت أكثر من 33 مليون شخص، أي ما يعادل باكستاني من كل 7، فيما دُمر نحو مليون منزل أو تعرض لأضرار جسيمة.

