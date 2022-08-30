انت الان تتابع خبر مليون و160 ألف قيمة دفعة قروض والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - برئاسة مدير مدينة عمان المهندس احمد الملكاوي، أصدرت لجنة إدارة صندوق إسكان موظفي أمانة عمان، أمس الاثنين، دفعة جديدة لمستحقي القروض بقيمة مليون و160 الف دينار.



وبحسب مدير الصندوق حيان الحمصي توزعت الدفعة وهي الثالثة التي يتم إصدارها لهذا العام (2022) على 86 مشتركا كل حسب شريحة اشتراكه تماشيا مع سياسة الصندوق والأنظمة المعمول بها.



وتم خلال الجلسة تقديم ملخص مالي عن وضع الصندوق من حيث موجوداته النقدية واستمراريته في تقديم الخدمات للمشتركين.

