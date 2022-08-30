انت الان تتابع خبر قريبا .. صرف مستحقات مالية بشأن الباص السريع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، الثلاثاء، إنها قامت خلال الفترة الماضية باستكمال الإجراءات اللازمة بخصوص الدفعات المالية المرحلية لشركات المقاولات العاملة على مشروع الباص سريع التردد بين مدينتي عمان والزرقاء والشركات الاستشارية.



وأعلنت الوزارة في بيان الثلاثاء، عن صرف مستحقات التنفيذ والإشراف للشركات العاملة في مشروع الباص السريع بين عمّان والزرقاء خلال أيام.وأكدت أن الدفعات المالية حاليا قيد استكمال إجراءات الصرف وبالتنسيق بين وزارة المالية وصندوق استثمار الضمان الاجتماعي.



وأضافت، أنه سيتم صرف مستحقات التنفيذ والاشراف خلال الايام القادمة، مشيرة إلى أن الوزارة تواصلت مع الجهات ذات العلاقة لتسريع إجراءات الصرف.



وأكدت، استعدادها لحل أي عائق يواجه سير العمل في المشروع ليتم استكمال الاعمال في المشروع ضمن المدد الزمنية المتفق عليها.

