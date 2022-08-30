انت الان تتابع خبر أسعار الخضار والفاكهة اليوم 30-8-2022.. “المانجو ببلاش والطماطم نار” والان مع التفاصيل

أسعار الخضار

رياض - احمد صلاح - تشهد أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022، تصدر محركات البحث، بعد زيادة التساؤلات على محرك البحث “جوجل”، من قبل الكثيرين الراغبين في معرفة أسعارها صباح اليوم، بسبب أهميتها الكبيرة في كل بيت مصري، وخلال التداول الصباحي حافظت أسعار الخضروات على غالبية أسعارها باستثناء أسعار الطماطم التي تشهد تذبذب جديد بين الارتفاع والانخفاض، كما استقرت أسعار الفاكهة أيضًا وهبطت المانجو بسبب كثرة انتشارها.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، بعض أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022، حسب تحديثات سوق العبور:

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

الطماطم سجلت اليوم في سوق العبور 5 جنيهات.

البامية سجلت 15 جنيها.

البصل ما بين 2 إلى 4 جنيهات.

الكوسة سجلت 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا اليوم.

الفاصوليا وصلت اليوم 10 جنيهات.

الباذنجان البلدي شهد 5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي سجل اليوم بـ 6 جنيهات.

الملوخية 4 جنيهات.

الخيار الصوب تباع اليوم 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي سجل ما بين 6 إلى 10 جنيهات اليوم.

العنب البناتي الأصفر بين 5 إلى 10 جنيهات.

التفاح المصري 15 جنيها.

الكنتالوب 3 إلى 5 جنيهات.

المانجو الزبدية 8 جنيهات.

المانجو العويسي 13 جنيها إلى 25 جنيه