انت الان تتابع خبر سعر الدينار الكويتي اليوم 30-8-2022.. “مستريح النهاردة” والان مع التفاصيل

سعر الدينار الكويتي اليوم

رياض - احمد صلاح - سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر 30 أغسطس 2022، بارتفاع طفيف بقيمة 5 قروش، في البنوك العاملة في السوق المصري، بعد التراجع الذي لحقه أمس الإثنين ليعود من جديد إلى الاستقرار مع بداية التداول الصباحي، ويسجل في البنك المركزي المصري عند مستوى 62.22 جنيه للشراء، و62.52 جنيه للبيع.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدينار اليوم في مصر 30 أغسطس أمام الجنيه المصري”

سعر الدينار اليوم في مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي.

سجل نحو 62.22 جنيه للشراء، 62.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في البنك الأهلي

سجل نحو 60.03 جنيه للشراء، 62.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في بنك مصر

سجل نحو0399 جنيه للشراء، و62.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر التجاري الدولي

سجل نحو 60.49 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع.