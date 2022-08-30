انت الان تتابع خبر أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه الثلاثاء.. “تغيرات في الكويتي والاسترليني” والان مع التفاصيل

أسعار العملات اليوم

رياض - احمد صلاح - يرصد موقع “دوت الخليج”، في السطور التالية، أسعار العملات اليوم سواء العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، مع بداية التداول الصباحي الثلاثاء 30 أغسطس 2022، حتى يتمكن المواطنين الراغبين في تغيير عملات أجنبية بالجنيه المصري، من الاطلاع على آخر المستجدات في أسعار البيع والشراء وفقا للوحة التعاملات المالية في البنك الأهلي المصري.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء وفق تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار الأمريكي

سجلت نحو 19.16 جنيه للبيع و19.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجلت نحو 5.08 جنيه للبيع و5.11 جنيه للشراء.

سعر اليورو الأوروبي

سجلت نحو 19.13 جنيه للشراء و19.28 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

سجلت نحو 22.39 جنيه للشراء و22.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سجلت نحو 60.03 جنيه للشراء و62.43 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجلت نحو 5.20 جنيه للشراء و5.22 جنيه للبيع.