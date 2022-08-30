أسعار البيض اليوم الثلاثاء 30-8-2022..” يلا اشتري كرتونة”

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أسعار البيض اليوم

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022، استقرارا في الأسواق والمزارع، مع بداية التداول الصباحي، حيث استقر سعر كرتونة البيض الأبيض بين 52 جنيها إلى 55 جنيهًا في المزرعة، وتباع للمستهلك بقيمة 60 جنيها، في ظل البحث من قبل المواطنين عن أسعار البيض اليوم.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022:

أسعار البيض اليوم في المزارع وللمستهلك

سجل سعر البيض البلدي اليوم في البورصة 60 جنيها.

سجل كرتونة البيض البلدي اليوم للمستهلك 70 جنيهًا.

سجل سعر البيض الأحمر اليوم 58 جنيهًا في البورصة، وسجل للمستهلك اليوم 65 جنيهًا.

سجلت كرتونة البيض الأبيض اليوم 52 جنيهًا، و60 جنيهًا للمستهلك.