انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30-8-2022.. “شوف بكام في البنوك” والان مع التفاصيل

سعر الدولار اليوم

رياض - احمد صلاح - حافظ سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 على ارتفاعه في ختام تعاملات أمسِ الإثنين في مصر، بواقع قرشين، أمام الجنيه المصري، حيث ثبت سعره لدى البنك المركزي بمستهل تداولات صباح اليوم عند أسعار ليلة أمسِ، ليتداول عند 19.14 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع.

“دوت الخليج”، يستعرض سعر الدولار في بعض البنوك المصرية، اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 في السطور التالية:

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري.

بدأ التداول عند 19.14 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل مستوى 19.16 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل مستوى 19.16 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

سجل مستوى 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.