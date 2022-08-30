انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 30-8-2022.. “تغيّر كبير في البلطي”والان مع التفاصيل

أسعار الأسماك اليوم

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022،استقرار ملحوظ، لتواصل التباين والاستقرار الذي شهده طوال المدة الماضية لدى سوق العبور وبدأ منذ أكثر من 15 يومًا، ففي المزاد الصباحي اليوم، استقرت غالبية الأصناف الشعبية، باستثناء سعر السمك البطلي الذي تغير بشكل كبير.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور الآتية، سعر السمك اليوم الثلاثاء 30-8-2022، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

تغير سعر كيلو السمك البلطي ليسجل بين 25 و30 جنيهًا بانخفاض 5 جنيهات.

سعر السمك اليوم

– سجل سعر كيلو الجمبري اليوم ما بين 50 و144 جنيهًا.

– سجل كيلو البوري اليوم ما بين 70 و85 جنيهًا.

– سجل كيلو السبيط والكاليماري اليوم ما بين 95 جنيهًا و200 جنيه للكيلو.

– سجل كيلو الفليه البلطي اليوم ما بين سعر 45 و165 جنيهًا.

– سجل كيلو الكابوريا اليوم ما بين 20 و75 جنيهًا.

– سجل كيلو المكرونة السويسي اليوم ما بين 75 و85 جنيهًا.